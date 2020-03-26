2020/03/26 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة ديالى تعلن سلامة / 8 / أشخاص يشتبه باصابتهم بمرض كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة ديالى تعلن سلامة / 8 / أشخاص يشتبه باصابتهم بمرض كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة ديالى تعلن سلامة / 8 / أشخاص يشتبه باصابتهم بمرض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).