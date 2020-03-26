2020/03/26 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب لبارزاني: حققنا معاً مكاسب عظيمة ونتطلع لتعزيز العلاقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب لبارزاني: حققنا معاً مكاسب عظيمة ونتطلع لتعزيز العلاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب لبارزاني: حققنا معاً مكاسب عظيمة ونتطلع لتعزيز العلاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).