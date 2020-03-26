نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: فروع نقابة الصحفيين بدأت ايصال مئات الحصص الغذائية لذوي الصحفيين والعوائل الفقيرة

2020/03/26 | 20:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكـد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، بدء فروع نقابة الصحفيين بايصال مئات الحصص الغذائية لعوائل الصحفيين ممن بحاجة لها خلال هذه الظروف وهم يواجهون فيروس كورونا .وكتب اللامي في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ، ” ابلغني العديد من الصحفيين ومؤسسات اعلامية في عموم العراق انهم اوصلوا كميات كبيرة

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