صحة كركوك تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/26 | 20:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كركوك، الخميس، تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة، في بيان تلقته وكالة صدى , إنه “تم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا لإمرأة تبلغ من العمر 71 عاما من منطقة ليلان بمحافظة كركوك”.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما

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