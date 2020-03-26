2020/03/26 | 20:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: حكومة كسر الارادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه صالح سيؤدي لازاحته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة كسر الارادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه صالح سيؤدي لازاحته) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حكومة كسر الارادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبناه صالح سيؤدي لازاحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).