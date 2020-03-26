الولايات المتحدة.. مكافأة حتى 15 مليون دولار لمن يساعد بالقبض على مادورو

2020/03/26 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف موقع تويتر يوم الأربعاء مجلة "ذي فيديراليست" الأميركية المحافظة بشكل مؤقت، وحجب تغريدة شجعت فيها المجلة جمهورها لإقامة حفلات كورونا جماعية.

ودعت المجلة في تغريدتها لإقامة حفلات مختلطة، تجمع مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع أشخاص أصحاء، لنقل العدوى لهم.

وتأتي الفكرة التي تحاول المجلة الترويج لها على غرار تقليد قديم يقضي بجمع الأطفال المصابين بالجدري مع غيرهم من الأطفال الأصحاء، لنقل العدوى لهم وإزاحة هم الجدري عن آبائهم إلى الأبد بعد ذلك.

لكن المجلة لم تأخذ بالحسبان المخاطر الناجمة عن دعوتها المتهورة وفقدان الأرواح المحتمل، إن طبقها البعض من متابعيها.

وكتب تويتر في موقع التغريدة "هذه التغريدة غير متوفرة بسبب مخالفتها لقوانين تويتر".

وقال متحدث باسم تويتر لموقع "ذي فيرج" إن "الحساب أغلق بشكل مؤقت لمخالفته قوانين تويتر بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

ومنذ تفشي أزمة كورونا، أخذ موقع تويتر على عاتقه حجب أي محتوى يخالف تعليمات السلطات الصحية العالمية والمحلية والمعلومات التي تقدمها.

ويشمل منع تويتر التغريدات التي تروج لمنتجات تدعي قدرتها على علاج كورونا، أو تلك التي تقلل من شأن التدابير الموصى بها كالتباعد الاجتماعي، أو تروج لمعلومات خاطئة حول المرض.

ورغم ذلك، تنشر المجلة مواداً تشجع على إقامة حفلات كورونا جماعية، لكن عبر موقع المجلة هذه المرة وليس عبر تويتر.

وفي مقال تشجع فيه المجلة على فكرتها المتهورة، قللت المجلة من أهمية الحجر الصحي والإجراءات المتبعة ودعت القراء للتصرف بطريقة يعتبرها الخبراء مخاطرة كبير بحياة الفرد والمجتمع المحيط به.

وقالت المجلة في مقدمة مقالها "حان الوقت لنفكر خارج الصندوق والنظر بشكل جدي بنهج غير تقليدي بعض الشيء للتعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19".

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