كربلاء تعتذر عن استقبال زوار الشعبانية: الوضع خطير

2020/03/26 | 20:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة كربلاء يوم الخميس اعتذارها عن استقبال زوار الشعبانية جراء مخاوف من تفشي جانحة كورونا.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في تصريح ورد لشفق نيوز، إن المحافظة تعتذر عن استقبال زوار النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي التي تصادف في 9 نيسان المقبل.

وأضاف الخطابي، "لن نستقبل أياً من الزائرين الراغبين بأداء الزيارة الشعبانية هذا العام"، مشدداً بالقول، "لن نسمح لأحد بالدخول لأن الوضع مازال خطيراً".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 36، والإصابات إلى 382.

كما قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.

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