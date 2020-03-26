كورونا يطيح بثاني عراقي في بريطانيا

2020/03/26 | 20:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس وفاة مواطن عراقي بفيروس كورونا في المملكة المتحدة البريطانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مواطنا عراقيا توفي في لندن اثر إصابته بفايروس كورونا".

وأضاف أن "السفارة العراقية تابعت مع المستشفى الذي كان يرقد فيه المتوفى لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرته، والدفن في احد مقابر لندن".

وهذه ثاني حالة وفاة بين أبناء الجالية العراقية في بريطانيا، إثر تسجيل أول وفاة في مدينة مانشستر قبل يومين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الخارجية إصابة 19 عراقياً بفيروس كورونا بين أبناء جالياتها في خارج البلاد،10 منهم في الأردن، و6 في إيطاليا، و2 في لبنان، وإصابة واحدة في كندا.

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