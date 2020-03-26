الفرقة السابعة تنشئ غرفاً لتعفير المقاتلين

2020/03/26 | 20:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة فرقة المشاة السابعة، اليوم الخميس، بإنشاء غرف خاصة بتعفير المقاتلين قبل دخولهم إلى قاعدة عين الأسد.

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