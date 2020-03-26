بالوثيقة..إيقاف الاجازات ونزول ضباط شرطة بغداد

2020/03/26 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الخميس، اوامرها بإيقاف الاجازات وتبديل المناوبات خوفاً من انتشار وباء كورونا في صفوف قواتها.وذكرت وثيقة أطلعت عليها “يس عراق”، ان “قيادة شرطة محافظة بغداد أصدرت اوامر بتأجيل التحاق المجازين الى قواطعهم، وايقاف نزول الضباط والمراتب، في اطار الاجراءت الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا”.

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