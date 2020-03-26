2020/03/26 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الخميس، ان المحافظة لن يمكنها السماح باقامة مراسم الزيارة الشعبانية لهذا العام، بسبب الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.واضاف الخطابي في تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق”، “نعتذر عن السماح باقامة الزيارة الشعبانية، لا يمكننا فعل ذلك”، مشيراً الى ان “المحافظة مغلقة بالكامل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يعتذر عن اقامة الزيارة الشعبانية:قد نغلق المدينة بالكونكريت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يعتذر عن اقامة الزيارة الشعبانية:قد نغلق المدينة بالكونكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).