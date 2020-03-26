بالوثيقة.. قوة من بدر تقتحم مركز شرطة في ديالى

2020/03/26 | 20:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “تسريبات نيوز” على وثيقة صادرة من مركز شرطة المقدادية يذكر فيها قيام قوة تابعة الى منظمة بدر قوامها 100 نفر بتطويق مركز شرطة امام ويس واجبار المنتسبين على الدخول […]

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