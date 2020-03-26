رفد صحة ذي قار بجهاز PCR لفحص المصابين بفايروس كورونا

2020/03/26 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، ان وزارة الصحة رفدتها بجهاز PCR المتخصص بكشف الحالات المصابة بفايروس كورونا وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “وزارة الصحة رفدت الدائرة بهذا الجهاز وسيتم استلامه يوم غد من اجل فحص جميع العينات المشتبه اصابتها بفايروس كورونا […]

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