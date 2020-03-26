كورونا يخترق ليفربول ويطيح بمدافعه

2020/03/26 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت صحيفة “Daily News Cameroon” عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحد مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وإصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.وذكرت الصحيفة الكاميرونية أن “مدافع ليفربول، جويل ماتيب، قد خضع لاختبارات طبية خلال الأيام القليلة الماضية وظهرت نتائج عينته وكانت إيجابية”.وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن “الأمر […]

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