2020/03/26 | 20:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء للمربد: لدينا مشاريع جديدة ستُدخل للمنظومة الوطنية 1000 ميكا واط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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