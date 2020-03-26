خلية الازمة في ديالى تصدر توجيهات جديدة بخصوص البضائع الداخلة للمحافظة

2020/03/26 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

اصدرت خلية الازمة المشكلة ضد فيروس كورونا، في ديالى، اليوم الخميس، مجموعة توجيهات جديدة بخص...





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