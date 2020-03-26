نزلاء السجون العراقية في مواجهة ’’كورونا’’.. دعوات للافراج عنهم قبل حلول ’’أكبر الكوارث’’

2020/03/26 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بينما تستنفر السلطات العراقية، بشقيها الخدمي والامني، كافة اجهزتها لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد،...





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