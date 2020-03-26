بالصور..كاظم الساهر يساهم في حملة غسل اليدين للوقاية من كورونا

2020/03/26 | 20:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة الفنان كاظم الساهر، اليوم الخميس، تعليمات غسل اليدين للوقاية من وباء كورونا.الفنان العراقي، كرس حسابه في تويتر لحملات الامم المتحدة للتوعية ضمن اجراءات الوقاية من الوباء المنتشر في العالم.كل ما تحتاج معرفته حول غسل يديك#فيروس_كرونا #COVID19#كاظم_الساهر pic.twitter.com/JeWJwfweqU — كاظم الساهر Kadim Al Sahir […]

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