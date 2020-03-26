المالكي: ثابتون على موقفنا بتأييد مرشح الأغلبية لرئاسة الحكومة ولا نخشى تبعات التقاطعات السياسية


المالكي: ثابتون على موقفنا بتأييد مرشح الأغلبية لرئاسة الحكومة ولا نخشى تبعات التقاطعات السياسية
2020/03/26 | 20:24 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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