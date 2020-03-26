2020/03/26 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت جمعية حقول الدواجن في اقليم كوردستان، خسائر بنحو 5 مليارات دينار، عقب انتشار فيروس كورونا.وذكر بيان للجمعية، أن سبب الخسائر يعود الى ان هناك اكثر من مليونين و500 الف دجاجة في البيوت الخاصة بها وليس هناك اي سوق لبيعها، بعد اغلاق جميع محلات بيع الدجاج".ودعت الجمعية السلطات المحلية بالعمل وفق التعليمات الصحية لفتح محلات بيع الدجاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو 5 مليار دينار خسائر حقول الدواجن في كوردستان بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو 5 مليار دينار خسائر حقول الدواجن في كوردستان بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).