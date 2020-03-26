النرويج ترحل الداعية العراقي

2020/03/26 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت النرويج، اليوم الخميس، ترحيل الداعية العراقي، الملا كريكر، إلى إيطاليا التي أدانته عدالتها بإدارة شبكة متشددة.وقالت وزيرة العدل النروجية مونيكا مايلاند خلال مؤتمر صحافي: ”كريكر لم يعد في النرويج..رحّل اليوم (الخميس) إلى إيطالياوالاسم الحقيقي للملا كريكر (63 عاما) هو نجم الدين فرج أحمد وهو مقيم مع عائلته في النرويج منذ 1991 بصفته لاجئا، وحكم عليه غيابيا في إيطاليا عام 2019 بالسجن 12 عاما ، وأدانت محكمة بولزانو الكردي العراقي بإدارة شبكة كردية مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي وفككت الشبكة عام 2015، وقد كانت تعتزم تنفيذ هجمات في اوروبا.وكان كريكر مهددا بالترحيل من النرويج منذ عام 2003، كما اعتبر أنه يمثل تهديدا للأمن الوطني وقضى عدة أعوام في السجن لكن لم يرحل لعدم وجود ضمانات أمنية كافية في حال إعادته للعراق حيث يتهدده حكم بالإعداموأسهم كريكر في تأسيس جماعة أنصار الإسلام في العراق، لكنه يؤكد أنه لم يعد يقودها منذ 2002.وصنفت هذه الجماعة ضمن قائمة الإرهاب التي تعدها الولايات المتحدة الأميركية وكذلك لدى الأمم المتحدة.

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