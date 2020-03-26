2020/03/26 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصالحي يطالب الرئاسات الثلاث باصدار قرار عفو خاص عن السجناء بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصالحي يطالب الرئاسات الثلاث باصدار قرار عفو خاص عن السجناء بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصالحي يطالب الرئاسات الثلاث باصدار قرار عفو خاص عن السجناء بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).