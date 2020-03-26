2020/03/26 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح النيابية تدعو الكتل الشيعية الى الاتفاق على مرشح بديل عن الزرفي باسرع وقت لتشكيل حكومة مسؤولة قادرة على مواجهة التحديات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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