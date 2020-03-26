صحة الديوانية تكشف نتائج فحص 24 حالة جديدة اشتبه اصابتها بكورونا

2020/03/26 | 20:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الديوانية، اليوم الخميس، نتائج فحص 24 حالة جديدة اشتبه اصابتها بكورونا.وقالت مدير صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “النتائج المختبرية للمشتبه بهم باصابة كورونا والبالغ عددهم 24 وصلت الآن، وكانت سالبة والحمدلله”.

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