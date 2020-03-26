بمشاريع صغيرة نساء سوريّات يواجهن الفقر والبطالة

2020/03/26 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأدوات بسيطة وراس مال متواضع، طوّعت #نساء من شمالي شرقي سوريا قدراتهن لإنشاء #مشاريع_صغيرة خاصة بهن، متحديات مذللات بعضاً من العوائق الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها وتفرضها سنوات الحرب التسع.ففي

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