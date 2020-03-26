2020/03/26 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في #تركيا، من الأفضل ألا تكوني امرأة في سوق العمل، النساء أول ضحايا الأزمة الاقتصادية العنيفة التي ضربت البلاد، فهنّ يمثلن فقط ثلث اليد العاملة، في الوقت الذي تعمل فيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تركيا.. النّساء في الخطوطِ الأماميّة للأزمة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تركيا.. النّساء في الخطوطِ الأماميّة للأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).