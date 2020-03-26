الغبان يدعو الكتل الشيعية الى الاتفاق على مرشح بديل باسرع وقت لتشكيل الحكومة

2020/03/26 | 20:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، اليوم الخميس، الكتل الشيعية الى الاتفاق على مرشح بديل باسرع وقت لتشكيل الحكومة.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، اننا "‏ندعو الكتل الشيعية إلى توحيد الكلمة وأن ترتقي إلى مستوى المسؤولية وتغلب المصالح العليا على المصالح الفئوية وتنهي حالة الغموض في المواقف وتفصح عن موقفها الرافض للسيد الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وتتفق على مرشح بديل باسرع وقت لتشكيل حكومة مسؤولة قادرة على مواجهة التحديات".

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