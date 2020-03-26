بالفيديو..قوات الامن تستغل خلو ساحة التحرير ببغداد وتقتحم نفق السعدون

2020/03/26 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هاجمت قوات الامن، مساء اليوم الخميس، ساحة التحرير وسط بغداد.وقال متظاهرون ان “المعتصمين كانوا ملتزمين بخيمهم بعد استجابتهم لإجراءات الوقاية وعدم الاختلاط الخاصة بوباء كورونا”.واشار المتظاهرون الى ان “قوات الامن من الشرطة الاتحادية تستغل خلو الساحة بين الحين والاخر وتقتحم نفق السعدون”.

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