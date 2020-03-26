2020/03/26 | 20:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطابي: المحافظة مغلقة بالكامل من قبل الجيش والشرطة وقد نضطر لغلقها بالحواجز الكونكريتية.الخطابي: مواطني كربلاء الذين ذهبوا لاداء زيارة الامام الكاظم، تم حجرهم في مدينة سيد الاوصياء لمدة 14 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء نصيف الخطابي: نعتذر عن السماح باقامة الزيارة الشعبانية.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء نصيف الخطابي: نعتذر عن السماح باقامة الزيارة الشعبانية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).