رئيس عشائر البوصالح يصدر بياناً بخصوص الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها القوات الامريكية والبريطانية

2020/03/26 | 20:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يان بسم الله الرحمن الرحيم ( إن تنصروا الله ينصركم ويُثبّت أقدامكم ) صدق الله العليّ العظيم بيان هام بعد الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها القوات الامريكية والبريطانية على ابنائنا […]

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