2020/03/26 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن لإئتلافه تأييد مرشح يفتقد لأغلبية المكون الأكبر والفضاء الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي مغرداً: لا يمكننا أن نؤيد مرشحاً يفتقد لأغلبية المكون الأكبر والفضاء الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي مغرداً: لا يمكننا أن نؤيد مرشحاً يفتقد لأغلبية المكون الأكبر والفضاء الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).