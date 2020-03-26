شرطة بغداد: التكتك يشكل خطرا كبيرا على مناطق شرقي العاصمة

2020/03/26 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، اليوم الخميس، ان اصحاب التكتك يسببون مشاكل وقلق كبيرين بسبب تحركاتهم الغير الطبيعية في مناطق شرق العاصمة.وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مشكلتنا في الحقيقة تتركز في مناطق شرق القناة وباقي المدن التابعة لها”، لافتا الى ان” الجهود […]

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