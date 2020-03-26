أنصارالله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته

2020/03/26 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال الناطق الرسمي باسم أنصارالله ورئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، اليوم الخميس، إنه بعد خمس سنوات وبفضل حكمة القيادة، فشل العدوان السعودي الأمريكي وتفكك تحالفه وتمزق مرتزقته.وأشار عبدالسلام في بيان إلى بدايات العدوان قبل خمس سنوات قائلا: “في تلك الأيام الأولى للعدوان كان العدو وأذنابه في طفرة متعالية من الغرور […]

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