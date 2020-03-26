بيان عراقي: صواريخ اليوم سقطت على معسكرات تابعة لقوات عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة

2020/03/26 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بينما تستنفر السلطات العراقية، بشقيها الخدمي والامني، كافة اجهزتها لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، سلط البعض الضوء على ما يمكن ان يسببه هذا المرض الخطير بين صفوف نزلاء السجون العراقية، خصوصا مع تزايد اعداد الموقوفين با

بغداد اليوم _ ديالى

اصدرت خلية الازمة المشكلة ضد فيروس كورونا، في ديالى، اليوم الخميس، مجموعة توجيهات جديدة بخصوص البضائع الداخلة للمحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي، لمحافظ ديالى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس خلية الازمة

بغداد اليوم - بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية، على وثيقة ’’سرية’’، صادرة من قيادة شرطة محافظة بغداد، تتضمن اوامر بتأجيل التحاق المجازين الى قواطعهم، وايقاف نزول الضباط والمراتب، في اطار الاجراءت الاحترازية لمنع تف

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