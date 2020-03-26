مسؤول كبير بالصحة يتحدث عن ’’خطورة’’ التأخر بدفن ضحايا كورونا.. الافضل دفنهم بمناطقهم

2020/03/26 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر مسؤول رفيع في وزارة الصحة، من عدم دفن رفات المتوفين بسبب فيروس (كورونا)، المستجد، كوفيد-19، بالسرعة المطلوبة.

وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم عبدالرزاق الجميلي متحدثا عن طريقة الدفن الصحيحة للمتوفين بمرض كورونا، انه "بالامكان دفن موتى فيروس كورونا في المقابر العادية والافضل الدفن بنفس المنطقة التي سجلت بها الوفاة، مع الاخذ بالاعتبار كافة الاجراءات الوقائية، مع خروج شخص او شخصين في مراسم الدفن والالتزام بارتداء البدلة الخاصة بكورونا"

وبين "ان الاسراع في دفن ضحايات فيروس كورونا، هي افضل وسيلة، وان التأخر بالدفن يتسبب بضرر كبير".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت الخميس (26 آذار 2020)، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما أشارت الى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 1، وبغداد الكرخ: 1، والبصرة: 9، وكربلاء: 7، والنجف: 5، وواسط: 2، والسليمانية: 1، وكركوك: 1، وذي قار: 1".

واشارت الى "تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 2، وبغداد مدينة الطب: 1، وكربلاء: 2،والمثنى: 1، وبابل: 1".

ولفتت الى أنه "تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة، وموزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 3، وبغداد الكرخ: 2، والديوانية: 1، وبابل: 1، والنجف: 1".

وأوضحت، أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ: 382، ومجموع حالات الشفاء: 105، بينما مجموع الوفيات بلغ: 36".

وأكدت الوزارة "تنفيذ توصياتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات لاحتواء الإصابات ومنع انتشار هذا المرض".

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