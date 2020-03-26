تقرير للحكومة البريطانية: كورونا ليس مرضاً حاداً أو خطيراً

2020/03/26 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعتبرت الحكومة البريطانية، الخميس (26 آذار 2020)، أن فيروس كورونا المستجد، الذي يشغل العالم، لم يعد مرضاً خطيراً ولا حاداً ولا يحقق وفيات كثيرة..

ونشرت الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي تقريراً موسعاً ( ترجمته بغداد اليوم ) توضح فيه سبب عدم اعتبارها فايروس كورونا مرضاً خطيراً.

وقالت الحكومة في التحقيق إن "الأمراض وخيمة العواقب" لها مجموعة من المعايير التي تأخذ فيها المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن فيروس كورونا توافق في بداية انتشاره مع معايير المملكة إلا أنه اليوم واعتباراً من تاريخ 19 آذار 2020 فأن المرض فقد بعض المعايير بالنسبة للمملكة".

ومن بين تلك المعايير وفقاً لما جاء في التقرير أن يكون الفايروس مرضا معديا حادا، وفيه معدل وفيات كبيرة، وأن لا يكون لهذا الفيروس او المرض علاجا فعالا وناجحا، وغالباً ما يصعب تشخصيه والكشف عنه بسرعة، فضلا عن كونه قادرا على الانتشار في المجتمع وداخل الاعدادات الصحية".

وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للمملكة فإن "فيروس كورونا الان بعد أن عُرف المزيد حوله قامت هيئات الصحة العامة في المملكة بمراجعة أحدث المعلومات المتوفرة حول الفيروس وقارنتها مع المعايير التي وضعتها المملكة سابقاً للأمراض المعدية الفتاكة".

وأشار التقرير إلى أنه "بعد المقارنة، وجدت هيئة الصحة في المملكة أن العديد من ميزات كورونا قد تغيرت الآن، وعلى وجه الخصوص " معدل الوفيات" إضافة إلى وجود وعي صحي كبير حول الفيروس وأيضاً فحص مختبري دقيق وحساس للكشف عن المرض".

للدخول الى رابط التقرير من موقع الحكومة البريطانية الرسمي انقر هــنــا

بغداد اليوم- خاص

دعا عضو منظمة الصحة العالمية، عدنان نوار، الخميس (26 آذار 2020)، إلى عدم التراخي مع الوضع الوبائي من أجل الخلاص من ازمة كورونا بأقل الخسائر، فيما حدد منتصف الشهر القادم لمعرفة حجم الخطر الذي سيخلفه فيروس كورونا في العراق.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، الخميس (26 آذار 2020)، وفاة مصاب عراقي بفيروس كورونا في بريطانيا.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مواطنا عراقيا توفى في لندن اثر إصابته بفايروس كورون

بغداد اليوم _ ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن الموقف الصحي لـ12 حالة اشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مدير إعلام الصحة، فارس العزاوي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "12 حالة اشتباه بفيروس كورونا من مناطق عدة في المحافظة و

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