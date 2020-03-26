2020/03/26 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت، اليوم، تسجيلات واردة من أهالي حي القصي القصاع الدمشقي، تفيد بإصابة رجل بفيروس “كورونا” واختلاطه بأهالي الحي قبل معرفتهم بإصابته.وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية لأهالي حي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” أم لا: وفاة رجل تثير قلق أهالي القصّاع في دمشق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” أم لا: وفاة رجل تثير قلق أهالي القصّاع في دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).