2020/03/26 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران، إلى أكثر من الفين ومئتين بعد تسجيل مئة وسبعة وخمسين حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية.

وذكر وسائل اعلام أن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى الفين ومئتين واربعة وثلاثين، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى تسعة وعشرين الف واربعمئة وستة.

وحذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أيضاً من أن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي الفيروس المستجد.

ومنعت الحكومة حركة السفر الداخلي والتجمعات التقليدية في المتنزهات خلال عطلة السنة الفارسية الجديدة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى أكثر من 2200 بعد تسجيل 157 حالة وفاة جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى أكثر من 2200 بعد تسجيل 157 حالة وفاة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).