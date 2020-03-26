الديمقراطي الكردستاني : لدى الزرفي نية لزيارة الإقليم لبحث مطالب الكرد

2020/03/26 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن عزم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي زيارة الإقليم خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب عن كتلة الحزب، ديار برواري في تصريح إن لدى الزرفي نية لزيارة إقليم كردستان والاجتماع بالمسؤولين الكرد بهدف مناقشة مطالبهم، معرباً عن أمله في أن تخرج الزيارة بنتائج إيجابية.

وأضاف أن “على رئيس الوزراء المكلف، التركيز على حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بغية الحصول على دعم الكرد، مبيناً أنه لا يمكنه الجزم فيما لو كان الإقليم قد أرسل قائمة مطالب إلى مرشح الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن رئيس الإقليم على تواصل دائم مع الكتل الكردستانية لتوحيد الخطاب والمطالب الكردية وتشكيل لجنة كردستانية تتولى الحوار ومناقشة المطالب مع أية شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة.

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