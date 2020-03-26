محافظ نينوى يعلن رفع التخصيص المالي لدائرة الصحة في إطار خطة مواجهة كورونا

2020/03/26 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، رفع التخصيص المالي لدائرة صحة نينوى لمواجهة وباء كورونا.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن الجبوري رفع التخصيص المالي لدائرة صحة نينوى الى مليارين ونصف دينار عراقي، بعد اجتماع ضم نائبه الفني حسن العلاف ومدير صحة نينوى فلاح الطائي لدعم الدائرة بشكل كافي لمواجهة كورونا.

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