خلية الازمة البرلمانيةتدعة وزارة الداخلية إلى حماية الفرق الطبية المكلفة باجراء الفحوصات الطبية

2020/03/26 | 21:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو لجنة خلية الازمة البرلمانية، داليا فرهاد حاجي، اليوم الخميس، وزارة الداخلية إلى حماية الفرق الطبية المكلفة باجراء الفحوصات الطبية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.وقالت داليا فرهاد حاجي، […]

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