نابولي يمنع لاعبيه الأجانب من مغادرة إيطاليا بسبب كورونا

2020/03/26 | 21:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي نابولي منع لاعبيه الأجانب من مغادرة إيطاليا بقرار من رئيسه أوريليو دى لورنتيسوذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي نابولي قرر عدم مغادة أي من لاعبيه الأجانب خلال هذه الفترة، وأن هذه الخطوة تأتي بهدف تجنيب اللاعبين الدخول في فترة حجر صحي ثانية.وتتوقف المنافسات الكروية في إيطاليا ومعظم الدول الأوروبية في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا ويقود مدرب نابولي جينارة جاتوزو تدريبات اللاعبين عبر الفيديو، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب ما يزيد عن 53 ألف شخص فى إيطاليا وأدى لوفاة ما يقرب من 6 آلاف شخص لتأتي فى المركز الثانى بقائمة دول العالم الأكثر تضررا خلف الصين.

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