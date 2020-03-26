ذي قار تسجل اصابة جديدة بكورونا

2020/03/26 | 21:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مدير عام صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الخميس عن تسجيل حالة إصابة جديد بفيروس كورونا لإمرأة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة.وقال الجابري في بيان، تلقت، "كلكامش برس" نسخة منه، أن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد كانت نتيجتها ١٥ حالة سالبة وحالة واحدة موجبة لامرأة من سكنة قضاء الشطرة، شمالي مركز محافظة ذي قار وتبلغ من العمر 56 عاما".وأضاف انه "تم حجر المريضة بردهات العزل المخصصة لهذ الغرض وتقديم خدمات الرعاية الصحية لها وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

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