دهوك تحجز 100 سيارة وتوقف أصحابها لخرقهم حظر التجوال

2020/03/26 | 21:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة دهوك يوم الخميس احتجاز قواتها 100 سيارة وتوقيف أصحابها بسبب خرقهم حظر التجوال.

وقال المتحدث باسم المديرية هيمن سليمان في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "شرطة المحافظة حجزت أكثر من 100 سيارة مدنية، وأوقفت أصحابها، لعدم التزامهم بتوجيهات حظر التجول في المدينة".

وأضاف سليمان، أن "أغلب المواطنين ملتزمون بقرار حظر التجول مع وجود عدد قليل لا يتقيدون بالتعليمات الصادرة".

وأشار المتحدث باسم شرطة دهوك إلى أن "إجراءات أصولية اتخذت بحق المخالفين من قبل قاضي التحقيق على أن يبقوا في التوقيف لحين إصدار قرار آخر بالإفراج عنهم".

ودعا سليمان، المواطنين، إلى "التعاون مع الاجهزة الامنية لتجاوز هذه الاوضاع الاستثنائية والمستجدة حفاظا على صحة وسلامة الجميع".

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