2020/03/26 | 21:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا.. نائب يطالب شركات الهاتف النقال بالغاء اجور الاتصال والانترنت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 21:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. نائب يطالب شركات الهاتف النقال بالغاء اجور الاتصال والانترنت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. نائب يطالب شركات الهاتف النقال بالغاء اجور الاتصال والانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).