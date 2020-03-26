صحة السليمانية تعلن شفاء ١٢ مصابا بفيروس كورونا

2020/03/26 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الخميس، تماثل 12 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.

وقال مدير الدائرة، صباح هورامي في تصريح صحفي تابعته "الغد برس" إن "لمتعافين الـ12 سيغادرون الليلة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم التام".

وأضاف أنه "بعد شفاء 12 مصاباً اليوم، يصل عدد الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى 39 شخصاً".

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