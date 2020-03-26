خلية الازمة في ديالى تمنع استيراد البضائع من دول سجلت اصابات بكورونا

2020/03/26 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت خلية الازمة في ديالى، اليوم الخميس، قرارات عدة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها ايقاف استيراد البضائع من دول سجلت اصابات بالفيروس.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ ورئيس الخلية مثنى التميمي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "التميمي عقد اجتماعا موسعا بحضور اعضاء الخلية تناول مناقشة مستفيضة لـ٤ ملفات هامة ابرزها حملات التعفير والتطهير وحظر التجوال واسعار المواد الغذائية في الاسواق وسبل تعزيز افاق الوقاية والالتزام بها".

واضاف التميمي بحسب البيان ان "الاجتماع خرج بقرارات هامة ابرزها التشديد على دخول البضائع والمواد بمختلف انواعها من خارج ديالى وحظر دخول البضائع المستوردة من دول توجد بها اصابة بالفايروس".

ودعا القوات الامنية الى "دعم استقرار الاسعار ومحاسبة المخالفين وفق الاطار القانوني وعدم التهاون مع مخالفي حظر التجوال وتوسيع دائرة التطهير والتعفير".

واشاد التميمي بـ"الفرق الشبابية والمنظمات المجتمعية من خلال اطلاق سلسلة مبادرات انسانية لدعم الفقراء والنازحين في اغلب المدن"، مؤكدا بان "الالتزام باجراءات خلية الازمة والتعاون مع الفرق الصحية والامنية ستنقلنا الى بر الامان وتمنع اي حالة انتشار لفيروس كورونا".

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