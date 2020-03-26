كورونا يفتك بـ662 إيطالي في يوم واحد

2020/03/26 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا يوم الخميس إن عدد وفيات وباء فيروس كورونا الجديد زاد 662 في يوم واحد مما رفع الإجمالي إلى 8165.

لكن يبدو أن هناك خطأ في بيانات الوكالة إذ لم تسجل أي حالة وفاة يوم الخميس في ثالث أسوأ مناطق البلاد تضررا وهي بيدمونت.

وقالت السلطات في بيدمونت، بشكل منفصل، إن عدد الوفيات لديها زاد بخمسين حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 80539 من 74386 في أكبر عدد من الحالات الجديدة في يوم واحد منذ 21 مارس آذار.

وبلغ عدد المتعافين على مستوى البلاد 10361 يوم الخميس ارتفاعا من 9362 في اليوم السابق.



لكن عدد من هم في العناية المركزة زاد إلى 3612 مقابل 3489 في اليوم السابق.

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