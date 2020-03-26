2020/03/26 | 21:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفاة اول مصابة بكورونا في صلاح الدين بعد ساعات من الكشف عن اصابته

اخبار مباشرة

وفاة اول مصابة بكورونا في صلاح الدين بعد ساعات من الكشف عن اصابتها

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة اول مصابة بكورونا في صلاح الدين بعد ساعات من الكشف عن اصابتها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة اول مصابة بكورونا في صلاح الدين بعد ساعات من الكشف عن اصابتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).