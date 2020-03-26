قائد شرطة بغداد: لدينا مشكلة في مناطق شرق القناة والتكتك خطر كبير على الأهالي

2020/03/26 | 21:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، الخميس، مناطق شرق القناة في العاصمة الى ضرورة الالتزام بحظر التجوال وتقليل الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا في هذه المناطق.وبين الموسوي لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى إن “الجهود الامنية مستمرة لملاحقة ومحاسبة كل من يخرق القانون والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في بغداد”، مشيرا

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